Superbike, Ducati e Bautista a caccia del bis

SFIDA RINNOVATA

Presentata a Madonna di Campiglio anche la squadra che ocrrerà tra le derivate di serie con la Panigale V4R

Ducati-Bautista, il binomio da battere in Superbike

















© Sportmediaset.it 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Le splendide Alpi innevate di Madonna di Campiglio hanno fatto da sfondo alla spettacolare presentazione dei team Ducati, che lo scorso anno hanno vinto tutto nei due campionati motociclistici mondiali. Da una parte il team Aruba.it Racing – Ducati che ha dominato in WorldSBK con Alvaro Bautista, dall’altra il team Ducati Lenovo Team che ha trionfato in MotoGP con Francesco Bagnaia. Insieme a loro i compagni Michael Rinaldi ed Enea Bastianini che saliranno in sella alle rispettive Ducati Panigale V4R e Ducati Desmosedici GP nelle prossime avvincenti sfide che regalerà la stagione 2023. L’unveiling delle quattro moto, tenutosi al Pala Campiglio davanti ad una gremita platea di autorità, sponsor e ospiti, è stata impreziosita dalla sorpresa regalata ai presenti dai due piloti Campioni del Mondo 2022 che nella prossima campagna di MotoGP e WorldSBK correranno con il numero 1 sulle proprie Ducati. Il tempo delle celebrazioni per il team Aruba.it Racing – Ducati, è però già terminato. Piloti e staff lasceranno infatti Madonna di Campiglio domani mattina per trasferirsi a Jerez della Frontera dove mercoledì prenderanno il via i primi test della stagione 2023 a cui seguiranno le sessioni di Portimao previste per il 31 gennaio e 1 febbraio. Il primo weekend di gara (preceduto da altri due giorni di test) è invece fissato per il 24-26 febbraio sul circuito di Phillip Island In Australia.

Vedi anche Motogp Ecco la nuova Ducati per B&B: Bagnaia punta al bis, Bastianini... alla rivoluzione Stefano Cecconi (Team Principal Aruba.it Racing - Ducati)

“Abbiamo lavorato tanto negli ultimi anni per ottenere il risultato della scorsa stagione. La vittoria del titolo, però, non rappresenta per noi un punto di arrivo ma anzi uno stimolo in più per continuare a sviluppare ed incrementare le nostre professionalità ed il nostro impegno. Ripartiamo quindi dalle certezze di Alvaro, dalla voglia di Michael, dalle prestazioni della Ducati Panigale V4 R e dall’inestimabile valore umano di tutto il team. Sarà una stagione inedita per Aruba.it Racing – Ducati: una stagione in cui verremo probabilmente considerati la squadra da battere. Questo significa responsabilità, concentrazione, determinazione ma anche orgoglio, senso di appartenenza e desiderio di difendere la posizione che abbiamo conquistato senza mai perdere la fiducia nei nostri mezzi, anche quando i risultati non erano quelli sperati. Rappresentiamo dal 2015 Ducati nel campionato del Mondo Superbike e vogliamo continuare a farlo nel migliore dei modi anche nella stagione 2023. Per questo rivolgo un grande in bocca al lupo ai piloti e tutti i membri del team”.

Claudio Domenicali (Amministratore Delegato Ducati Motor Holding)

“Oggi viviamo un altro momento memorabile per Ducati. Per la prima volta nella storia dell’Azienda presentiamo insieme i team ufficiali impegnati nei campionati MotoGP e WorldSBK, il Ducati Lenovo Team e il Team Aruba.it – Racing Ducati. Ripartire tutti insieme è uno splendido modo per celebrare il valore e le competenze della squadra Ducati Corse migliore di sempre, che con il suo lavoro quotidiano ci ha portato sul tetto del mondo. Dopo gli incredibili successi della passata stagione sportiva, la sfida della riconferma ci affascina molto e sono contento che cominci da una location come Madonna di Campiglio, perfetta espressione del “Made in Italy” di cui siamo fieri ambasciatori. Ducati è un marchio caratterizzato da stile, prestazioni e tecnologia, in cui la passione per le corse è un elemento centrale. Lavorare divertendoci è parte del nostro credo: dà un valore aggiunto a ciò che facciamo e ci permette di impegnarci ancora di più gestendo meglio la fatica. La bellezza e le opportunità delle montagne che ci accolgono sono l’occasione perfetta per combinare gli impegni dell’evento di presentazione a momenti di puro svago, per darci la giusta carica in vista dell’inizio della stagione.”

Luigi Dall’Igna (Direttore Generale di Ducati Corse)

“Il 2022 è stato un anno davvero incredibile per noi: Alvaro e il team Aruba.it Racing – Ducati hanno vinto tutto ciò che si poteva vincere nel mondiale Superbike, riportando a Bologna il titolo costruttori, piloti e team che mancavano da molti anni. Questi successi rappresentano un grande stimolo per noi quest’anno: l’obiettivo, infatti, non sarà soltanto quello di riuscire a ripetersi, ma sarà anche quello di provare a superarsi. Ovviamente, non sarà semplice: il livello del Mondiale delle Derivate di Serie aumenta di stagione in stagione, come dimostrano le gare avvincenti e combattute dello scorso anno e il 2023 non sarà da meno! Siamo pronti per affrontare questa nuova emozionante sfida, sapendo di poter contare ancora una volta sull’accoppiata vincente composta dal Campione del Mondo in carica Alvaro Bautista e la nostra Panigale V4 R e su Michael Ruben Rinaldi, al suo terzo anno con la squadra ufficiale. Non vediamo l’ora abbiamo inizio questa nuova stagione per difendere i tre titoli mondiali”.

Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducatri #19)

“Abbiamo davanti a noi una nuova sfida. Dopo una stagione fantastica in cui abbiamo vinto con Ducati sia in Superbike che in MotoGP, il 2023 sarà inevitabilmente un anno non facile. Correndo con il numero 1, infatti, il nostro obiettivo può essere soltanto uno: vincere. Avremo tante pressioni ma allo stesso tempo dovremo stare tranquilli, cercare di lavorare con grande concentrazione ma anche con serenità. Avremo una nuova moto ed anche se non sarà estremamente diversa da quella del 2022, è chiaro che sarà fondamentale il lavoro che riusciremo a fare prima della prima gara per sistemare quei dettagli che ci aiuteranno a sfruttarne al meglio le prestazioni. Vorrei rivolgere anche un pensiero a tutti i Ducatisti: sono molto orgoglioso di tutti i nostri tifosi che ci hanno seguito la scorsa stagione e spero che con il risultato che abbiamo ottenuto, nel 2023 ce ne saranno ancora di più a sostenerci nei circuiti di tutto il mondo. Sono un Ducatista e mi sento fortunato di poter difendere i colori del team Aruba.it Racing – Ducati”.

Michael Rinaldi (Aruba.it Racing - Ducati #21)

“Inizio questa nuova avventura con grande entusiasmo. Insieme alla mia squadra abbiamo sempre fatto passi in avanti negli ultimi due anni, riuscendo a migliorare i nostri risultati. Come team abbiamo ottenuto la vittoria dei tre titoli nella passata stagione e questo significa che il pacchetto è molto forte. Durante l’inverno abbiamo analizzato i punti su cui dovremo concentrarci per migliorare e provare quindi ad essere competitivi per la corsa al titolo. Ho lavorato molto in queste settimane e continuerò a farlo con grande dedizione per poter riuscire ad esprimere sempre il mio massimo potenziale. Ci saranno tante novità, anche sulla moto, e per questo non vedo l’ora di cominciare. Voglio ringraziare Aruba e Ducati per la possibilità di guidare questa bellissima Panigale V4 R e far parte di un team così ambizioso”.