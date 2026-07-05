8 Ore di Suzuka: trionfa la Hondra Hrc di Rea, Yamaha seconda con Locatelli

A un anno di distanza, l''Italia torna sul podio della 8 Ore di Suzuka, la più importante delle gare motociclistiche di endurance, grazie ad Andrea Locatelli. Come nel 2025, il pilota bergamasco ha portato la Yamaha al secondo posto insieme ai compagni di team Jack Miller e Katsuyuki Nakasuga dopo una corsa, giunta alla 47.a edizione, tutta in rimonta e condizionata dal maltempo. A trionfare nell'evento più importante per i costruttori giapponesi è stato il team ufficiale Honda Hrc (quinto centro di fila), che ha dominato dall'inizio alla fine con il leggendario Jonathan Rea, al terzo successo personale in Giappone, Takumi Takahashi e Somkiat Chantra. Ottimo terzo posto, a un soffio dalla Yamaha factory, per la Bmw di Michael van der Mark, Markus Reiterberger e Steven Odendaal.