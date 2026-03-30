PGK Circus rivoluziona l'entertainment: presentata a Venezia la pista go-kart itinerante e sostenibile
Debutta all'Arsenale di Venezia PGK Circus, l'innovativa pista kart elettrica e smontabile. Scopri le tappe del tour nazionale e i testimonial dell'evento.
© Ufficio Stampa
Presentato ufficialmente PGK Circus: la rivoluzionaria pista go-kart itinerante unica al mondo nel suo genere. Nella suggestiva cornice delle Nappe dell’Arsenale di Venezia, luogo simbolo di innovazione e ingegneria fin dai tempi della Serenissima, si è tenuta ieri la presentazione ufficiale di PGK Circus, un prodotto rivoluzionario, firmato PGK DESIGN, destinato a trasformare il concetto di divertimento in Italia e non solo. Un evento esclusivo che ha segnato l’inizio di un nuovo format capace di unire tecnologia, sostenibilità e spettacolo: una pista di kart elettrici autoportante, modulare, smontabile e a zero emissioni, progettata per essere installata in contesti urbani e location non convenzionali.
Cos’è PGK Circus?
PGK Circus è molto più di una pista: è un vero e proprio format di spettacolo itinerante, pensato per trasformare qualsiasi spazio in una destinazione esperienziale. Il progetto nasce con un obiettivo chiaro: portare il karting dove prima non era possibile, rendendolo accessibile a tutti – adulti, bambini e appassionati – attraverso una tecnologia sostenibile e innovativa.
Una pista: completamente elettrica e a zero emissioni; autoportante e modulare; installabile e removibile in tempi rapidi; progettata per integrare divertimento e sicurezza
I protagonisti dell’evento
Durante la presentazione, il pubblico ha potuto assistere a dimostrazioni dinamiche in pista e a momenti di spettacolo, con la partecipazione di testimonial d’eccezione: Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini, Marco Bocci ed Elisa Mazzucchelli. A raccontare la visione e l’anima di questo nuovo prodotto e progetto è stato il fondatore di PGK DESIGN, Paolo Gagliardini, figura chiave nello sviluppo e realizzazione di PGK Circus, che ha condiviso la genesi e le prospettive future di questa iniziativa innovativa.
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Perché Venezia?
La scelta di Venezia non è casuale. L’Arsenale, storicamente luogo in cui si costruiva il futuro della Serenissima, rappresenta perfettamente il legame tra tradizione e innovazione. Oggi, proprio qui, nasce un progetto che dimostra come sia possibile coniugare tecnologia e rispetto per il territorio, in una città simbolo di equilibrio e fragilità. Tra gli interventi più significativi della serata, quello di Vela, realtà che ha accolto e sostenuto la presentazione di questo nuovo prodotto in un luogo così emblematico per la città. Il contributo istituzionale di Vela ha rafforzato il valore simbolico dell’iniziativa, sottolineando il legame tra Venezia, innovazione e visione contemporanea, in una cornice che unisce storia e futuro.
PGK Circus sarà animato da un talent itinerante in tutta Italia attraverso tappe presso grandi centri commerciali. Importante anche la presenza del gruppo Cushman & Wakefield, che ha espresso concretamente fiducia nel format PGK Circus riconoscendone il forte potenziale come strumento capace di valorizzare gli spazi commerciali e aumentarne attrattività, permanenza e coinvolgimento del pubblico. Durante la manifestazione è emerso con chiarezza come PGK Circus non sia soltanto una pista, ma un nuovo modello di entertainment capace di trasformare un’area in un’esperienza da vivere.
Insieme a Cushman & Wakefield sono stati presentati anche i centri commerciali che ospiteranno le prime tappe del tour, a partire da Porte dell’Adige di Bussolengo, per poi proseguire con Appia Antica di Mesagne e La Corte Lombarda di Bellinzago, prime realtà ad aver creduto in questo progetto innovativo.
Dopo il successo della presentazione ufficiale all’Arsenale, il progetto è già pronto a partire con il suo tour nazionale. La prima tappa ufficiale di PGK Circus sarà a maggio al Centro Commerciale Porte dell’Adige di Bussolengo (Verona), primo palcoscenico di un viaggio che porterà questo format innovativo in tutta Italia. Un nuovo modo di vivere gli spazi PGK Circus introduce un nuovo paradigma: non più luoghi da attraversare, ma esperienze da vivere. Un progetto che trasforma gli spazi in destinazioni, aumentando il coinvolgimento del pubblico e ridefinendo il concetto stesso di intrattenimento contemporaneo.