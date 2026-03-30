PGK Circus rivoluziona l'entertainment: presentata a Venezia la pista go-kart itinerante e sostenibile

La scelta di Venezia non è casuale. L’Arsenale, storicamente luogo in cui si costruiva il futuro della Serenissima, rappresenta perfettamente il legame tra tradizione e innovazione. Oggi, proprio qui, nasce un progetto che dimostra come sia possibile coniugare tecnologia e rispetto per il territorio, in una città simbolo di equilibrio e fragilità. Tra gli interventi più significativi della serata, quello di Vela, realtà che ha accolto e sostenuto la presentazione di questo nuovo prodotto in un luogo così emblematico per la città. Il contributo istituzionale di Vela ha rafforzato il valore simbolico dell’iniziativa, sottolineando il legame tra Venezia, innovazione e visione contemporanea, in una cornice che unisce storia e futuro.