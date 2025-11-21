Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri motori
Tecnologie

L'auto a guida autonoma è veloce quanto un pilota di F1

Un anno fa l’auto robotica era dieci secondi più lenta; oggi il gap si misura in decimi, con tempi sul giro incredibilmente vicini

di Redazione Drive Up
21 Nov 2025 - 14:47
© Foto da web

© Foto da web

Nella sfida “Human vs AI” a Yas Marina, Daniil Kvyat ha affrontato nuovamente la monoposto autonoma della TUM, campione in carica della prima stagione della A2RL. Per rendere lo scontro più significativo, l’auto a guida autonoma è partita con un vantaggio di dieci secondi, mentre l’ex pilota di Formula 1 aveva dieci giri per provare a colmare il divario. L’obiettivo non era decretare un vincitore in senso tradizionale, ma misurare con precisione quanto la tecnologia fosse avanzata rispetto all’edizione precedente.
Quasi pari
Il risultato è stato sorprendente. La vettura autonoma ha tagliato il traguardo per prima, ma ciò che conta davvero è il cronometro: il giro più veloce dell’AI è stato un 59.154, appena un secondo e mezzo più lento del miglior tempo di Kvyat. Uno scarto minuscolo se paragonato al gap di dieci secondi registrato nel 2024. Ancora più impressionante è stato il tempo di 58.183 fatto segnare dalla TUM durante la successiva gara completamente autonoma, appena mezzo secondo più lento della miglior prestazione messa a segno da Kvyat poche ore prima.
Una vera competizione
A Yas Marina si sono riunite undici squadre universitarie e industriali da tutto il mondo, con un montepremi di 2,5 milioni di euro e soltanto sei team ammessi alla finale. Tra queste, l'italiana Unimore (dell'Università di Modena e Reggio Emilia) è entrata nella fase conclusiva dalla seconda posizione in griglia- La vettura italiana ha imposto un ritmo superiore, rimanendo saldamente al comando fino a quando un contatto provocato da un’auto doppiata l’ha costretta fuori pista, privandola di una vittoria che sembrava ormai sicura.

f1
formula 1
daniil kvyat
kvyat
guida autonoma
yas marina
gare auto a guida autonoma
monoposto a guida autonoma
pilota
pilota f1

Ultimi video

01:16
Lamborghini World Finals 2025

Lamborghini World Finals 2025

00:15
Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

01:21
Piquadro e Ducati insieme

Piquadro e Ducati insieme

01:23
Inaugurata la nuova House of BMW Italia

Inaugurata la nuova House of BMW Italia

01:18
Peugeot Polygon Concept

Peugeot Polygon Concept

00:13
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:18
Lexus protagonista alle ATP Finals di Torino

Lexus protagonista alle ATP Finals di Torino

01:26
Alpine A110 R Ultime

Alpine A110 R Ultime

01:22
Nuove Audi A6 e Q5 e-hybrid

Nuove Audi A6 e Q5 e-hybrid

01:21
Stellantis per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Stellantis per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026

01:24
Audi svela la sua futura monoposto di F1

Audi svela la sua futura monoposto di F1

01:37
DELLORTO, il cuore del motore

DELLORTO, il cuore del motore

03:01
Ferrari, la pole del sabato

Fuoco strepitoso a Macao, Ferrari vince la Fia GT World Cup per la prima volta

00:26
Antonio Fuoco intervista

La Ferrari vince la Fia GT World Cup - INTERVISTA A FUOCO

00:13
Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

01:16
Lamborghini World Finals 2025

Lamborghini World Finals 2025

I più visti di Altri Motori

Lancia torna nei Rally: la Ypsilon Rally2 HF Integrale è nata per vincere

Ferrari, la pole del sabato

Fuoco strepitoso a Macao, Ferrari vince la Fia GT World Cup per la prima volta

Audi svela la sua futura monoposto di F1

Audi svela la sua futura monoposto di F1

Fuoco strepitoso a Macao, Ferrari vince la Fia GT World Cup per la prima volta

Tutte le vittorie di Ferrari nel 2025

Arai svela l'edizione speciale del casco per chi ha il TT in testa

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:00
Bisseck insidia Acerbi, Sucic più di Zielinski a centrocampo. Dumfries a rischio anche per l'Atletico
14:47
L'auto a guida autonoma è veloce quanto un pilota di F1
14:30
Milano-Cortina, Malagò: "Belmondo e Zoeggeler orgoglio Italia"
14:27
Bologna: Immobile fuori dai convocati per Udine
14:25
Il Birmingham svela il progetto stadio, Brady: "Farà divertire tifosi"