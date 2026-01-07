Crans Montana, la FIA ricorda il kartista Joaquim Van Thuyne

"È con profonda tristezza che la FIA ha appreso della morte di Joaquim van Thuyne, kartista elvetico di diciotto anni, nel tragico incendio di Crans-Montana la notte di Capodanno. La professionalità di Joaquim, la sua gentilezza e la sua passione lasciano un segno duraturo in tutti coloro che lo hanno conosciuto e che hanno gareggiato con lui. Ci uniamo alla comunità globale del motorsport nell'esprimere il nostro dolore in questo momento difficile. Durante i primi anni della sua carriera in Svizzera Jaoquim aveva mostrato il suo amore per il motorsport e ottenuto risultati promettenti, come un recente piazzamento nella top ten dell'impegnativo X30 Challenge in Svizzera. Joaquim correva per il team elvetico Hutless ed era a Crans la sera dell'ultimo dell'anno per una vacanza con i suoi compagni di squadra della formazione giovanile B dell'FC Lutry. La sua perdita è profondamente sentita da molti. La FIA porge le sue sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra di Joaquim, nonché a tutte le vittime di questa tragedia devastante".