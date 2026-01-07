Logo SportMediaset

IL RICORDO

Crans Montana, la FIA ricorda il kartista Joaquim Van Thuyne

Il diciottenne pilota elvetico si divideva tra la pista e i campi di calcio

di Stefano Gatti
07 Gen 2026 - 15:46
© Instagram

Divideva il suo tempo tra kart e pallone Joaquim Van Thuyne, una delle quaranta vittime della tragedia della notte di Capodanno al locale "Le Constellation" di Crans Montana. La Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) lo ha ricordato con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio account Instagram.

"È con profonda tristezza che la FIA ha appreso della morte di Joaquim van Thuyne, kartista elvetico di diciotto anni, nel tragico incendio di Crans-Montana la notte di Capodanno.  La professionalità di Joaquim, la sua gentilezza e la sua passione lasciano un segno duraturo in tutti coloro che lo hanno conosciuto e che hanno gareggiato con lui. Ci uniamo alla comunità globale del motorsport nell'esprimere il nostro dolore in questo momento difficile. Durante i primi anni della sua carriera in Svizzera Jaoquim aveva mostrato il suo amore per il motorsport e ottenuto risultati promettenti, come un recente piazzamento nella top ten dell'impegnativo X30 Challenge in Svizzera. Joaquim correva per il team elvetico Hutless ed era a Crans la sera dell'ultimo dell'anno per una vacanza con i suoi compagni di squadra della formazione giovanile B dell'FC Lutry. La sua perdita è profondamente sentita da molti. La FIA porge le sue sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra di Joaquim, nonché a tutte le vittime di questa tragedia devastante".  

© Instagram

Joaquim Van Thuyne Daniel (questo il nome competo) sarà sepolto a Losanna, successivamente si terrà una messa funebre a Sant Cugat del Vallès, in Spagna. Il giovane sportivo era infatti di madre catalana.

Recentemente Joaquim aveva dichiarato: "Non ho ancora deciso se dedicarmi esclusivamente al karting o al calcio. Per ora mi piacciono entrambi. In entrambi i casi, per riuscire devi essere circondato da una buona squadra. Dato che il karting però non è esattamente uno sport a buon mercato, devo vedere un po' alla volta come le cose possono andare".

kart
crans-montana
fia

