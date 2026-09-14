GWM vince due premi al Torino Automotive Design Award 2026 con ORA 5 e Tank 300

Il premio. Il TADA è stato istituito nel 2025 da Salone Auto Torino per valutare le vetture dei costruttori cinesi presenti o in arrivo in Europa. L'edizione 2026 ha esaminato 87 modelli di 46 marchi e 18 gruppi, suddivisi in tre contesti d'uso — City Car, Family Car e Premium Car — e giudicati su design esterno, design interno e innovazione tecnologica. La giuria delle categorie principali riunisce rappresentanti di dieci testate specializzate italiane.