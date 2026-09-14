GWM vince due premi al Torino Automotive Design Award 2026 con ORA 5 e Tank 300

GWM ha ricevuto due dei nove premi principali della seconda edizione del TADA – Torino Automotive Design Award, consegnati oggi al Teatro Regio di Torino: GWM ORA 5 ha vinto il Best Interior Design Award nella categoria Family Car e GWM Tank 300 il Best Technological Innovation Award nella categoria Premium Car. I riconoscimenti arrivano a due mesi dall'avvio delle vendite in Italia, aperte a luglio con ORA 5.
Il premio. Il TADA è stato istituito nel 2025 da Salone Auto Torino per valutare le vetture dei costruttori cinesi presenti o in arrivo in Europa. L'edizione 2026 ha esaminato 87 modelli di 46 marchi e 18 gruppi, suddivisi in tre contesti d'uso — City Car, Family Car e Premium Car — e giudicati su design esterno, design interno e innovazione tecnologica. La giuria delle categorie principali riunisce rappresentanti di dieci testate specializzate italiane.
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ORA 5: l'abitacolo. Il C-SUV di 4,47 metri, in vendita da 26.950 euro chiavi in mano con motorizzazioni benzina, full hybrid Hi2 ed elettrica, è stato premiato per un interno costruito attorno al concetto "Triple Moments of Time", i tre momenti della giornata: la luce del mattino dalle ampie superfici vetrate, il comfort diurno dei sedili ergonomici, l'atmosfera serale dell'illuminazione ambientale (a 64 colori sull'allestimento Premium). Display centrale da 14,6 pollici e quadro strumenti da 10,25, 33 vani portaoggetti, console a doppio livello e vano climatizzato accessibile anche dai sedili posteriori completano l'abitacolo.
Tank 300: la tecnologia. Il fuoristrada con telaio a longheroni, in concessionaria da novembre da 46.500 euro chiavi in mano, è stato premiato per il sistema plug-in hybrid Hi4-T, al debutto europeo: 2.0 turbo benzina, motore elettrico da 120 kW (163 CV) e trasmissione ibrida a nove rapporti, per 300 kW (408 CV) e 750 Nm combinati e 95 km di autonomia elettrica WLTP (versione in corso di omologazione). L'architettura parallela non disaccoppiata permette al motore termico di muovere direttamente le ruote e di mantenere l'intera capacità off-road anche a batteria scarica, insieme a riduttore a due velocità, bloccaggi dei differenziali e nove modalità di guida.
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