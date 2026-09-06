AUTOMOBILISMO

Gare tragiche: due morti tra la Cronoscalata Trapani-Monte Erice e il Rally Val D'Aveto

In Sicilia un'auto da corsa è uscita di strada e ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. In Liguria una vettura in gara si è ribaltata e il copilota ha perso la vita

06 Set 2026 - 14:00
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© Foto da web

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Un tragico incidente si è verificato alla Cronoscalata Trapani-Monte Erice: un'auto da corsa è uscita di strada e ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. Il bilancio è di un morto che, secondo le prime informazioni, potrebbe essere un commissario di gara, e due feriti. La gara è stata immediatamente sospesa. 

Un altro grave incidente è accaduto durante il Rally Val D'Aveto, tracciato di gara nell'entroterra della provincia di Genova: un'auto, che partecipavano alle prove speciali, si è ribaltata e il copilota, 40 anni, è deceduto sul colpo. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Sestri Levante che sono intervenuti dopo l'incidente. L'auto doveva percorrere il percorso Due Valli- Montebruno con arrivo a Santo Stefano D'Aveto.

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