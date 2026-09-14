Sport e musica contro il bullismo: ecco Hero Beat Run, la corsa non competitiva

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C’è un modo diverso di correre. Non per arrivare primi, ma per non lasciare nessuno indietro. Da questa idea nasce HERO BEAT RUN, il nuovo progetto di responsabilità sociale di DEICHMANN, che trasforma una corsa di 5 km non competitiva in un’esperienza collettiva di sport, musica e sensibilizzazione contro il bullismo.
La prima edizione della HERO BEAT RUN si svolgerà all’Idroscalo di Milano sabato 3 ottobre e coinvolgerà giovani, famiglie e comunità in un percorso partecipativo pensato per promuovere una cultura del rispetto, dell’inclusione e della consapevolezza.
Bullismo e giovani: un fenomeno in crescita che richiede nuovi strumenti
Il bullismo e il cyberbullismo rappresentano un fenomeno diffuso e in costante crescita, che coinvolge in modo sempre più rilevante adolescenti, contesti scolastici e ambienti digitali. Le dinamiche di esclusione, derisione e violenza rendono necessario un approccio capace di intercettare i più giovani nei loro linguaggi e nei loro spazi di riferimento, favorendo percorsi di consapevolezza e prevenzione.
In questo scenario, lo sport si conferma uno strumento educativo efficace: favorisce la collaborazione, rafforza il senso di appartenenza, riduce le distanze sociali e promuove il rispetto reciproco.
L’obiettivo del nuovo progetto di responsabilità sociale di DEICHMANN - il più grande rivenditore di scarpe in Europa - è contribuire in modo concreto alla sensibilizzazione sul bullismo e sulle forme di disagio che coinvolgono le nuove generazioni. L’iniziativa punta a coinvolgere migliaia di partecipanti già dalla prima edizione, creando un evento accessibile e partecipativo che unisca sport, musica e attività esperienziali.
HERO BEAT RUN, unica Fun Race contro il bullismo in Italia, infatti non è una competizione ma un’esperienza condivisa, che nasce per utilizzare lo sport come strumento di sensibilizzazione e coinvolgimento attivo.
Un progetto sociale inserito in un percorso già avviato
L’iniziativa HERO BEAT RUN si inserisce nel percorso di responsabilità sociale sviluppato da DEICHMANN anche in Italia, che ha visto l’azienda impegnata in progetti dedicati ai giovani e al territorio con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di inclusione e crescita sociale.
Tra questi, il progetto benefico “Playing for the Future”, realizzato nel 2024, che ha portato alla riqualificazione del campo sportivo dell’Oratorio Pio XI di Quarto Oggiaro (Mi), con il rifacimento del vecchio campo da basket, sottoposto a un'ampia ristrutturazione in chiave sostenibile con materiali di riciclo. Il campo è stato donato alla comunità locale e utilizzato gratuitamente come esempio virtuoso di responsabilità sociale e collettiva.
L’impegno sociale è parte integrante del DNA del Gruppo DEICHMANN da 50 anni. Attraverso la Fondazione DEICHMANN infatti, l’azienda sostiene numerosi progetti in tutto il mondo per promuovere istruzione, salute e inclusione sociale.
COME PARTECIPARE
L’evento, con partenza alle 11.30, porta avanti un messaggio contro il bullismo rivolto principalmente ai ragazzi tra i 13 e i 19 anni, pur essendo la partecipazione aperta a un pubblico di tutte le età. Sono previste due tipologie di pacchi gara, per giovani e adulti, pensati per vivere l’esperienza in modo condiviso.
Il percorso di 5 km sarà arricchito da quattro “Fun Point”, spazi esperienziali dedicati a momenti di gioco e contenuti di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione e del contrasto al bullismo. La musica accompagnerà i partecipanti lungo tutto il tragitto, trasformando la corsa in un’esperienza immersiva che culminerà nel Music Village, momento di aggregazione e festa finale. Le iscrizioni sono già aperte online sul sito ufficiale.
I primi 1.000 iscritti riceveranno un Race Kit (t-shirt tecnica, pantaloncino, cappellino e zainetto) brandizzato Nike, partner principale dell’iniziativa, che ha scelto di sostenere il progetto fin dall’inizio per la forte coerenza con i valori che da sempre caratterizzano il noto brand: sport come strumento di crescita, inclusione e ispirazione per le nuove generazioni.
Supporto alla FONDAZIONE LIBRA ETS
Il progetto coinvolge attivamente la Fondazione Libra ETS, impegnata nella prevenzione del disagio giovanile e nel contrasto a bullismo, cyberbullismo e violenza di genere.
La Fondazione opera attraverso percorsi educativi e testimonianze dirette di giovani Ambassador che hanno vissuto esperienze di bullismo e che oggi contribuiscono ad attività di sensibilizzazione attraverso sport, musica e arte.
Per ogni iscrizione alla HERO BEAT RUN, DEICHMANN devolverà una parte del ricavato a sostegno dei progetti della Fondazione.
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