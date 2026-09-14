Sport e musica contro il bullismo: ecco Hero Beat Run, la corsa non competitiva

Bullismo e giovani: un fenomeno in crescita che richiede nuovi strumenti

Il bullismo e il cyberbullismo rappresentano un fenomeno diffuso e in costante crescita, che coinvolge in modo sempre più rilevante adolescenti, contesti scolastici e ambienti digitali. Le dinamiche di esclusione, derisione e violenza rendono necessario un approccio capace di intercettare i più giovani nei loro linguaggi e nei loro spazi di riferimento, favorendo percorsi di consapevolezza e prevenzione.