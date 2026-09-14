MotoGP, a Misano grande spettacolo non solo in pista con Red Bull

La Red Bull Rookies Cup

Il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini è stato anche uno degli appuntamenti della stagione della Red Bull Rookies Cup, arrivata a Misano per la sesta e penultima tappa del campionato 2026, prima del gran finale al Red Bull Ring in Austria. Per l'occasione la categoria ha aperto le porte del proprio paddock a media e creator, che hanno incontrato i giovanissimi piloti e seguito da vicino la loro giornata tipo. A mettersi alla prova nella pratica del cambio gomme sono stati anche cinque atleti Red Bull: Andrea Principi, kiteboarder; Ian Matteoli, snowboarder; Mattia Cesena, velista; Valentina Margaglio, skeletonista; e Claudia Pagnini, wakeboarder.