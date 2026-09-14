MotoGP, a Misano grande spettacolo non solo in pista con Red Bull

Si è chiuso il weekend più atteso di fine estate per la Riviera Romagnola. Il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini ha portato al Misano World Circuit Marco Simoncelli 184.051 spettatori, ma il Motomondiale è stato molto più di quello che è successo in pista.
La corsa era iniziata fuori dal circuito
Come promesso alla vigilia, il weekend è entrato nel vivo già nei giorni precedenti, con appuntamenti fuori dal circuito. Da giovedì a domenica il ritmo del Motomondiale ha attraversato Riccione, Rimini e Misano con un programma firmato Red Bull fatto di moto in strada, freestyle, sport e musica. Un fine settimana diffuso, che ha unito la costa e il circuito in un unico grande appuntamento di festa.
Riccione, dove tutto è cominciato
Il countdown verso le gare è partito giovedì 10 settembre da Riccione, con la prima delle due Red Bull Riders' Night. Viale Ceccarini si è trasformato nel cuore della MotoGP: il pubblico caloroso si è sfidato ai simulatori e ai giochi arcade e ha potuto osservare da vicino delle showbike da competizione.
La Red Bull Riders’ Night ha conquistato il lungomare di Rimini
Venerdì 11 settembre il weekend è proseguito a Rimini, dove il Lungomare Claudio Tintori, all'altezza della Ruota Panoramica, ha ospitato la seconda Red Bull Riders' Night. Dalle 19:00 il pubblico si è radunato per gli spettacoli di freestyle, mentre gli stuntman Aras, gli StunRiders e Barzy Freestyle hanno firmato i due momenti più attesi della serata con le esibizioni delle 22:00 e delle 23:00. A completare la notte riminese, l'area entertainment con mototrainer, arcade e giochi, presa d'assalto fino a tarda ora.
Un'onda arancione da Misano a Rimini
Sempre venerdì, il Misano World Circuit Marco Simoncelli si è colorato di arancione con l’iconica KTM Orange Parade che quest’anno ha coinvolto più di 400 partecipanti capitanati dai piloti ufficiali di MotoGP Pedro Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini e Maverick Viñales, dando vita a un serpentone arancione che ha lasciato il tracciato per raggiungere il lungomare di Rimini su due ruote. Ad accoglierli, l'esposizione delle moto della parade e lo stand dedicato al merchandising, tra i più visitati della serata.
La Fan Zone diventa dancefloor
Sabato 12 settembre, appena spenti i motori delle sessioni in pista, la festa si è spostata nella Fan Zone del circuito. Dalle 18:00 il palco del Nameless, organizzato in collaborazione con Red Bull, ha visto alternarsi Steve Angello, Crookers, EDMMARO e Fenoaltea, trasformando Misano nel punto di ritrovo di tutta la Riviera.
La Red Bull Rookies Cup
Il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini è stato anche uno degli appuntamenti della stagione della Red Bull Rookies Cup, arrivata a Misano per la sesta e penultima tappa del campionato 2026, prima del gran finale al Red Bull Ring in Austria. Per l'occasione la categoria ha aperto le porte del proprio paddock a media e creator, che hanno incontrato i giovanissimi piloti e seguito da vicino la loro giornata tipo. A mettersi alla prova nella pratica del cambio gomme sono stati anche cinque atleti Red Bull: Andrea Principi, kiteboarder; Ian Matteoli, snowboarder; Mattia Cesena, velista; Valentina Margaglio, skeletonista; e Claudia Pagnini, wakeboarder.
Domenica, la pista
Domenica 13 settembre è stato il momento di tornare in pista. Moto3 alle 11:00, Moto2 alle 12:15 e MotoGP alle 14:00 hanno chiuso un fine settimana che ha tenuto insieme motori, musica e spettacolo.