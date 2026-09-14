Ciclismo: Ganna e Guazzini volano in Canada per i Mondiali

14 Set 2026 - 15:27
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Volo Milano Malpensa-Montreal: è partita stamattina il primo gruppo della spedizione azzurra per i Campionati del Mondo su strada. Filippo Ganna e Vittoria Guazzini, due dei riferimenti dell'Italia nelle prove contro il tempo, hanno lasciato Milano insieme a un primo contingente della nazionale diretto in Canada. Troveranno a Montréal Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo e Alberto Bettiol, che hanno raggiunto direttamente il quartier generale azzurro della Nazionale dopo le gare canadesi. Poi, tra il 17 e il 23 si completera' tutta la squadra, con i 38 convocati. Il Mondiale entrerà nel vivo domenica 20 settembre con le cronometro Elite. Le donne partiranno alle 9 locali, le 15 in Italia, mentre gli uomini scatteranno dalle 12.45, quando in Italia saranno le 18.45. Lunedì 21 sarà la giornata delle crono U.23 (donne alle 9/15, uomini alle 12/18). Martedì 22 il programma sarà particolarmente intenso: il mixed relay inizierà alle 8.30 (14.30), a seguire la crono Juniores uomini (12.15/18.15) e quella Jr. donne (15.15/21.15) Dopo la giornata di riposo di mercoledì 23, dal 24 inizieranno le prove in linea. Aprono le donne U.23 (9/15) seguite dagli Juniores uomini (13.30/19.30)alle 13.30; venerdì Under 23 uomini (9/15) e Juniores donne (14.15/20.15). Il fine settimana sarà infine riservato alle due prove regine: sabato 26 le donne Elite scatteranno alle 9 locali (15,00), domenica 27 alla stessa ora locale (15 italiane) prenderà il via la prova uomini Elite.

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