Ferrari verso la 6 Ore di Monza: le voci dei protagonisti

L’epilogo della stagione 2026 del FIA World Endurance Championship va in scena all’Autodromo Nazionale Monza, che torna ad accogliere un evento iridato a tre anni di distanza dall’ultima apparizione, nel luglio 2023. Sul veloce tracciato italiano sono attese le due 499P iscritte dalla squadra ufficiale Ferrari – AF Corse, la numero 50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, e la 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi. Sulla Ferrari numero 83 iscritta da AF Corse si alterneranno i piloti ufficiali del Cavallino Rampante Yifei Ye e Phil Hanson, insieme a Robert Kubica. La 6 Ore di Monza scatterà domenica 8 novembre alle 11.00 (orario locale).
In attesa della prova iridata il pubblico può ammirare la 499P numero 51 esposta fino a sabato 7 novembre in Stazione Centrale a Milano, nella Galleria delle Carrozze. La settimana sarà caratterizzata, inoltre, da un appuntamento speciale: mercoledì 4 novembre dalle 12.30 i piloti ufficiali Ferrari Antonio Fuoco e Antonio Giovinazzi saranno protagonisti di un esclusivo Meet & Greet con i fan.
Antonio Fuoco: "Gareggiare di nuovo a Monza sarà una grandissima emozione. Ricordo l’atmosfera che avevamo vissuto nel 2023, con un affetto incredibile da parte del pubblico in tribuna e sotto il podio, quando festeggiammo il secondo posto. Ci dispiace tornare all’Autodromo Nazionale senza la possibilità di giocarci i titoli Piloti e Costruttori, ma come sempre cercheremo di fare del nostro meglio per regalare un weekend divertente e memorabile ai nostri Tifosi".
Miguel Molina: "Torniamo di scena a ‘casa’, in Italia, e sappiamo che per la Ferrari questo non sarà un fine settimana come tutti gli altri. La 6 Ore di Monza sarà una gara importante e, mi auguro, molto bella per il pubblico che verrà a supportarci dal venerdì alla domenica. Dall’abitacolo delle nostre 499P possiamo percepire il calore dei nostri Tifosi: per noi sarà una spinta ulteriore per disputare la migliore gara possibile".
Nicklas Nielsen: "Non vedo l‘ora di scendere in pista a Monza in una gara dove la squadra sarà determinata a fare tutto alla perfezione. Se ripenso all’unico precedente con la 499P, la 6 Ore dell’estate 2023, ricordo come fosse successa ieri l’invasione dei Tifosi sotto il podio. Furono momenti indimenticabili. Sono convinto che la 499P si adatti bene a un tracciato veloce come Monza: arriviamo quindi a questa gara fiduciosi nei nostri mezzi e con la volontà di regalare un bel fine settimana ai nostri Tifosi".
Alessandro Pier Guidi: "Concludere la stagione in Italia è sicuramente un fatto positivo per la nostra squadra: difendere i colori della Ferrari davanti al ‘nostro’ pubblico è qualcosa di speciale. Purtroppo arriviamo a Monza fuori dai giochi per la vittoria in campionato: il nostro obiettivo, in ogni caso, è di sfruttare al massimo il potenziale che avremo a disposizione sperando di lottare per un successo nell’ultimo round del 2026".
James Calado: "Abbiamo preparato al meglio l’ultima prova dell’anno e, come sempre, scenderemo in pista con la massima determinazione, e consapevoli di non dover commettere errori. Vogliamo concludere nel miglior modo possibile la stagione".
Antonio Giovinazzi: "È bello correre l’ultima gara dell’anno su una pista unica nel panorama del motorsport come Monza, davanti ai nostri Tifosi che, come da tradizione, non ci faranno mancare il loro calore. A Monza ho dei ricordi bellissimi collezionati in particolare negli anni con le monoposto e nel 2023 quando con la 499P numero 51 terminammo fuori dal podio, ma ricordo lo spettacolo garantito dai Tifosi nel festeggiare il secondo posto dei nostri compagni della 50. Gareggiare davanti ai fan italiani sarà un’emozione unica: purtroppo non potremo ambire alla vittoria in campionato, ma cercheremo di fare qualcosa di speciale per loro, così come per le nostre famiglie e gli amici che verranno in pista a supportarci".
Antonello Coletta (Global Head of Endurance and Corse Clienti): "Concludere la stagione all’Autodromo Nazionale Monza rappresenta qualcosa di unico per la Ferrari in un anno che ci ha già visti protagonisti a Imola, nel primo round del campionato. Scendere in pista nuovamente davanti ai nostri Tifosi, in una cornice di pubblico che ci aspettiamo davvero notevole, sarà un motivo ulteriore per cercare di essere autori di una gara priva di errori, con l’obiettivo di regalare spettacolo e soddisfazioni agli appassionati che verranno a supportarci in tribuna. Ci presentiamo su un tracciato veloce come Monza, che conosciamo molto bene, dopo il podio ottenuto a Barcellona con la 499P numero 50 e la bella prestazione dell’equipaggio numero 83: ci auguriamo un pronto riscatto anche con la vettura numero 51 per terminare al meglio la stagione".
Ferdinando Cannizzo (Head of Endurance Race Cars): "Monza richiede una vettura efficiente sul veloce, stabile nelle grandi frenate e capace di garantire una buona trazione in uscita dalle curve lente, oltre a consistenza nell’arco dell’intero stint. Le temperature particolarmente basse, tipiche del mese di novembre, renderanno ancora più delicata la gestione degli pneumatici e il raggiungimento della corretta finestra di utilizzo, soprattutto in qualifica e nelle ripartenze dopo eventuali Safety Car o Full Course Yellow. Non disponendo di riferimenti recenti, dato che torniamo a Monza in gara dopo tre anni, sarà fondamentale interpretare rapidamente le condizioni della pista e sfruttare al meglio le indicazioni raccolte durante le sessioni di preparazione al simulatore".