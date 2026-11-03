Ferrari verso la 6 Ore di Monza: le voci dei protagonisti

Antonio Giovinazzi: "È bello correre l’ultima gara dell’anno su una pista unica nel panorama del motorsport come Monza, davanti ai nostri Tifosi che, come da tradizione, non ci faranno mancare il loro calore. A Monza ho dei ricordi bellissimi collezionati in particolare negli anni con le monoposto e nel 2023 quando con la 499P numero 51 terminammo fuori dal podio, ma ricordo lo spettacolo garantito dai Tifosi nel festeggiare il secondo posto dei nostri compagni della 50. Gareggiare davanti ai fan italiani sarà un’emozione unica: purtroppo non potremo ambire alla vittoria in campionato, ma cercheremo di fare qualcosa di speciale per loro, così come per le nostre famiglie e gli amici che verranno in pista a supportarci".