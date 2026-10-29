Tucano Urbano EL’JETTIN: arriva la versione del casco dedicata alla Juventus

La collezione comprende due varianti grafiche: Stripes Matt Black, con calotta nera opaca attraversata da strisce bianche centrali e lettering Juventus su entrambi i lati, e Bianconeri Glossy White, caratterizzata da una calotta bianca lucida con banda nera, logo sul lato sinistro e anno di fondazione del club, 1897, su quello destro. Entrambe le versioni riportano lo stemma della Juventus al centro della parte frontale e sono disponibili nelle taglie dalla XS alla 2XL.