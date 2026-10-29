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Tucano Urbano EL’JETTIN: arriva la versione del casco dedicata alla Juventus

Il demi-jet milanese si veste dei colori bianconeri: due varianti grafiche con stemma ufficiale, motto "Fino alla fine" e presentazione a EICMA

29 Ott 2026 - 14:33
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Il legame tra mobilità urbana e cultura calcistica continua a ispirare le proposte di Tucano Urbano, marchio milanese specializzato in abbigliamento e accessori per chi si muove quotidianamente sulle due ruote. 

Dopo le versioni dedicate a Milan e Inter, la collaborazione con il mondo del calcio si amplia con un nuovo casco ufficiale dedicato alla Juventus. La base scelta è ancora una volta l'EL’JETTIN, modello demi-jet di punta della gamma, ora personalizzato con i colori bianconeri e il motto "Fino alla fine".

La collezione comprende due varianti grafiche: Stripes Matt Black, con calotta nera opaca attraversata da strisce bianche centrali e lettering Juventus su entrambi i lati, e Bianconeri Glossy White, caratterizzata da una calotta bianca lucida con banda nera, logo sul lato sinistro e anno di fondazione del club, 1897, su quello destro. Entrambe le versioni riportano lo stemma della Juventus al centro della parte frontale e sono disponibili nelle taglie dalla XS alla 2XL.

Per vedere da vicino il casco della vostra squadra del cuore le coordinate sono: Pad. 10 _ Stand E89 (Mandelli Srl)

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