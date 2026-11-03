Juve, spunta l'idea per un nuovo stadio

03 Nov 2026 - 12:58
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"La squadra femminile e la Next Gen giocano in stadi fuori Torino, per noi sarebbe bellissimo se ci fosse uno stadio da realizzare nelle vicinanze. L'idea c'è, però nell'immediato non abbiamo un progetto esecutivo per realizzarlo". Lo ha detto il presidente della Juventus Gianluca Ferrero replicando agli interventi degli azionisti nel corso dell'assemblea degli azionisti del club. "Laddove fosse possibile e ne intravedessimo la possibilità la volontà della Juve è quella di dotare anche la Next Gen e la squadra femminile di uno stadio vicino alla città di Torino", ha aggiunto.

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