Ride 6: sfidate Stoner, Bayliss & C. per diventare i migliori"

Il RIDE Fest sostituisce il tradizionale formato del campionato con un approccio più aperto, offrendo ai piloti virtuali una libertà senza precedenti attraverso un sistema di progressione orizzontale basato su capitoli. Gli appassionati possono scegliere a quali eventi partecipare, dalle gare singole alle sfide di resistenza, dai campionati alle prove a tempo, il tutto organizzato in aree tematiche basate su criteri quali la categoria di moto, il produttore, il tipo di circuito, le condizioni meteorologiche o i campioni leggendari.

Quest'ultima è una delle più grandi novità di RIDE 6, poiché il gioco includerà 10 leggende del motociclismo reale. Nel ruolo di boss finali di capitoli dedicati, icone come Troy Bayliss, Casey Stoner e James Toseland metteranno alla prova le abilità dei giocatori nelle loro specialità. Invece, Niccolò Canepa, Peter Hickman e Ian Hutchinson metteranno alla prova la resistenza e la precisione, mentre Tyler O'Hara porterà in pista la sua impareggiabile esperienza sulle Bagger, trasformando ogni giro in una dimostrazione di potenza e controllo. Inoltre, la leggenda su due ruote Guy Martin spingerà i contendenti al limite nelle gare su strada, mentre Thomas Chareyre e Skyler Howes incarneranno lo spirito puro delle gare Motard e Off-Road. Affrontare queste leggende sblocca ricompense esclusive, tra cui le loro moto e attrezzature personalizzate, ma prima i piloti dovranno costruirsi una reputazione all'interno del festival guadagnando abbastanza punti fama durante la loro carriera. Accumulare punti fama sarà anche la chiave per sbloccare nuovi eventi, ampliando gradualmente le sfide in ogni capitolo.