Ride 6: sfidate Stoner, Bayliss & C. per diventare i migliori"

Ride Fest, ecco la modalità carriera con tante leggende del motociclismo
Milestone è lieta di presentare la nuovissima modalità carriera di RIDE 6, svelata oggi attraverso un trailer dinamico che immerge i giocatori nella passione, nella libertà e nel cameratismo di un festival motociclistico itinerante chiamato RIDE Fest. Il gioco arriverà su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store il 12 febbraio 2026, con accesso anticipato disponibile dal 9 febbraio 2026.
Il RIDE Fest sostituisce il tradizionale formato del campionato con un approccio più aperto, offrendo ai piloti virtuali una libertà senza precedenti attraverso un sistema di progressione orizzontale basato su capitoli. Gli appassionati possono scegliere a quali eventi partecipare, dalle gare singole alle sfide di resistenza, dai campionati alle prove a tempo, il tutto organizzato in aree tematiche basate su criteri quali la categoria di moto, il produttore, il tipo di circuito, le condizioni meteorologiche o i campioni leggendari.
Quest'ultima è una delle più grandi novità di RIDE 6, poiché il gioco includerà 10 leggende del motociclismo reale. Nel ruolo di boss finali di capitoli dedicati, icone come Troy Bayliss, Casey Stoner e James Toseland metteranno alla prova le abilità dei giocatori nelle loro specialità. Invece, Niccolò Canepa, Peter Hickman e Ian Hutchinson metteranno alla prova la resistenza e la precisione, mentre Tyler O'Hara porterà in pista la sua impareggiabile esperienza sulle Bagger, trasformando ogni giro in una dimostrazione di potenza e controllo. Inoltre, la leggenda su due ruote Guy Martin spingerà i contendenti al limite nelle gare su strada, mentre Thomas Chareyre e Skyler Howes incarneranno lo spirito puro delle gare Motard e Off-Road. Affrontare queste leggende sblocca ricompense esclusive, tra cui le loro moto e attrezzature personalizzate, ma prima i piloti dovranno costruirsi una reputazione all'interno del festival guadagnando abbastanza punti fama durante la loro carriera. Accumulare punti fama sarà anche la chiave per sbloccare nuovi eventi, ampliando gradualmente le sfide in ogni capitolo.
Il paddock del RIDE Fest, presentato nel trailer, funge da hub principale, un'area in cui i giocatori possono gestire tutte le attività relative al gioco. Qui possono rilassarsi con gli altri piloti, potenziare le loro moto con l'aiuto dei meccanici, visitare il negozio e personalizzare il proprio look utilizzando gli editor per moto, caschi e tute da gara. Ad accompagnare i piloti lungo il percorso c'è il DJ ufficiale del Festival, la cui musica creerà l'atmosfera giusta per l'intera esperienza, introducendo ogni capitolo attraverso scene dedicate.
Concepito come una celebrazione del motociclismo, il RIDE Fest coinvolgerà gli appassionati in una comunità globale di piloti, che correranno in alcuni dei luoghi più iconici del mondo su piste reali e immaginarie. In particolare, RIDE 6 introduce le categorie Maxi Enduro e Bagger, insieme a circuiti fuoristrada, aggiungendo nuove dimensioni all'esperienza di gara.
È importante sottolineare che, per padroneggiare tutta la varietà che RIDE 6 ha in serbo, lo studio milanese ha introdotto un nuovo sistema a doppia fisica che offre ai giocatori la possibilità di scegliere tra l'esperienza Pro e quella Arcade, adattando il gameplay al livello di realismo o divertimento preferito da ciascuno, pur conservando sempre un solido nucleo di simulazione.
RIDE 6 sarà disponibile dal 12 febbraio 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con accesso anticipato disponibile dal 9 febbraio 2026.