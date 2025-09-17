Inchiesta Curve, Ferdico collabora: "Teso trappola a un amico: mi servivano soldi per la cocaina"

"È prevalso l'uso di cocaina che mi ha spinto ad agire (...) loro sapevano che eravamo in quel ristorante", si è giustificato l'ex leader della Nord. "Abbiamo ricevuto 15mila euro a testa in contanti per tutta la refurtiva (...) questa rapina è stata organizzata perché D'Alessandro aveva un debito pesante per droga", ha aggiunto. "Mi dispiace per questa cosa che è successa per colpa mia - ha spiegato ancora agli inquirenti - è avvenuta in un momento in cui frequentavo un ambiente criminale e facevo uso di stupefacenti in modo esagerato". Oggi, ha detto ancora, "ho cambiato radicalmente vita". Ferdico, anche nei giorni scorsi, è stato interrogato ancora dalla Dda di Milano. Nel frattempo, sul delitto Boiocchi dovrebbe arrivare nei prossimi giorni la richiesta di processo con rito immediato.