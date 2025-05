Inchiesta curve San Siro, altri 7 arresti tra gli ultrà: accuse di usura, estorsione e false fatture

TRA ARRESTATI ANCHE SOCI DI MALDINI E VIERI

Tra i sette arrestati nel nuovo filone dell'inchiesta milanese sulle curve di San Siro, per episodi, a vario titolo, di usura, estorsioni e false fatture, c'è anche Mauro Russo, ai domiciliari ed ex socio dell'ex capitano del Milan Paolo Maldini e dell'ex bomber nerazzurro Christian Vieri, entrambi totalmente estranei alle indagini. A Russo, nome che era anche già emerso come perquisito nelle indagini, viene contestata - assieme all'ex capo della curva nerazzurra Andrea Beretta, a Giuseppe Caminiti, legato alla 'ndrangheta, e in origine anche con Vittorio Boiocchi, lo storico leader della Nord ucciso nel 2022 su mandato di Beretta - di aver estorto per circa due anni 4mila euro al mese all'imprenditore Gherardo Zaccagni, che gestiva i parcheggi fuori dallo stadio di San Siro. Una presunta estorsione da circa 60mila euro.