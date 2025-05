Inter, Simoncini e Ferdico confessano l'omicidio dell'ultrà Boiocchi

Simoncini ha indicato nel 30enne Daniel D'Alessandro, detto 'Bellebuono', rintracciato sul Mar Nero nella città di Svetivlas ed estradato nelle scorse settimana dalla Bulgaria, l'uomo che ha premuto il grilletto uccidendo Boiocchi. Per l'omicidio il 41enne, ritenuto dalla Dda di Milano un criminale comune esterno alle dinamiche delle curve (ma fratello della ex moglie di Marco Ferdico) e che, secondo l'accusa, sarebbe stato reclutato da Beretta venuto a conoscenza della sua partecipazione alla 'Faida delle Preserre' - una guerra fra le cosche scoppiata nel 1988 e mai conclusa nella provincia di Vibo Valentia e nei Comuni di Soriano Calabro, Sorianello, Gerocarne, Ariola - sarebbe stato pagato 18mila euro: 15mila euro la cifra inizialmente pattuita a cui si sarebbero aggiunti altri 2-3mila euro per un primo tentativo di agguato, fallito a metà ottobre 2022 quando lo stesso sarebbe arrivato in Lombardia dalla Calabria una prima volta.