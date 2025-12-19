Logo SportMediaset

Ronaldo e Georgina sposi nel 2026 a Madeira. Lei scherza: "L'anello? Il minimo dopo 10 anni"

Cristiano Ronaldo e Georgina sposi nel 2026 a Madeira. Lei svela a Elle i dettagli della proposta e scherza sull'anello

19 Dic 2025 - 07:12
49 foto

Dopo oltre un decennio insieme e cinque figli, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez ufficializzeranno finalmente la loro unione nel 2026 a Madeira. In un'intervista a Elle Spagna, la modella ha raccontato i dettagli della proposta (avvenuta all'una di notte): colta totalmente di sorpresa, ha ironizzato dicendo che quel meraviglioso anello era "il minimo che lui potesse offrirle dopo dieci anni di attesa". Georgina ha confessato di essere rimasta talmente scioccata e nervosa da aver rimesso il gioiello nella scatola subito dopo averlo provato, riuscendo a realizzarne la grandezza solo la mattina successiva durante la colazione.

