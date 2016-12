Tennis, sorteggio Wimbledon: Federer sulla strada di Djokovic

24 giugno 2016

Sono stati sorteggiati i tabelloni di Wimbledon , terzo Slam della stagione, al via lunedì. Nella parte alta possibile semifinale da urlo tra Djokovic e Federer . Murray, invece, ha lo scoglio Kyrgios negli ottavi. In campo maschile Fognini sfida Delbonis, Seppi Garcia-Lopez, per Lorenzi un qualificato. Tra le donne, Giorgi sfortunata: ha la Muguruza. Possono sorridere Vinci, Errani, Knapp e Schiavone.

In semifinale ci potrebbe essere così il remake delle ultime due finali dello Slam londinese, condizioni di Federer permettendo. Lo svizzero, rientrato ad Halle, cercherà di trovare la migliore condizione match dopo match. Per Djokovic il primo grande banco di prova negli ottavi, dove dovrebbe incrociare Milos Raonic. Thiem-Berdych, Goffin-Raonic, Cilic-Nishikori e Gasquet-Tsonga i possibili ottavi più intriganti.



Sono tre i tennisti azzurri al via nel tabellone principale di Wimbledon. Fognini incrocia l'argentino Delbonis, in quella che sarà un antipasto di Coppa Davis. Per Seppi c'è lo spagnolo Garcia-Lopez (5-1 i precedenti per l'azzurro), mentre Lorenzi proverà a superare per la prima volta il primo turno contro un qualificato.



Tra le donne, sfortunata la Giorgi: l'ostacolo Muguruza, sebbene i precedenti dicano 2-1 per la marchigiana, sembra improponibile. La Vinci, serie numero, debutta contro la statunitense Riske e si profila un possibile quarto di finale contro Serena Williams. Fortunate le altre tre italiane in tabellone: la Errani debutta contro la romena Tig, la Schiavone trova la lettone Sevastova, mentre la Knapp affronterà la croata Ana Konjuh.