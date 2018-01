Tennis, Nadal inizia male il 2018: sconfitto da Gasquet al Kooyong Classic

9 gennaio 2018

Inizia con una sconfitta il 2018 di Nadal. Dopo il forfait ad Abu Dhabi e a Brisbane, Rafa è stato infatti battuto da Richard Gasquet nell'esibizione al Kooyong Classic (6-4, 7-5). Sereno e ottimista comunque lo spagnolo nonostante il risultato contro il francese: "E' stato un buon test per me. Il ginocchio? Sta bene, altrimenti non sarei qui. Mi sto allenando duramente per gli Australian Open e sarò pronto".