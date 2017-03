Ski Tour 2017: monosci protagonisti a Bormio 2000

29 marzo 2017

Con il raduno dei partecipanti fissato per giovedì sera, prenderà il via a Bormio la penultima tappa dello Ski Tour 2017 organizzato dall’associazione varesina Freerider Sport Events che negli ultimi quindici anni ha insegnato a sciare da seduti ad oltre mille persone con disabilità. Disegnata in dieci tappe, organizzate da gennaio ad aprile in nove località montane di Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana Emilia Romagna e Abruzzo, l’iniziativa itinerante porterà sulla neve di Bormio 2000 ben 29 monosci per un totale di oltre 140 persone tra staff tecnico, attrezzisti, volontari, operatori del Centro Addestramento Alpino di Moena della Polizia di Stato e Team Teleflex Active 4 Living, tutti protagonisti nella gara integrata del sabato mattina, il Trofeo Teleflex Winter Cup 2017.