Sci: un giorno con Sofia Goggia

12 gennaio 2018

Un video in soggettiva di 90 secondi per entrare nel vivo della giornata tipo di Sofia Goggia. Protagonista della clip è la sciatrice bergamasca Sofia Goggia che, tra un allenamento sugli sci e uno in palestra, trova sempre il tempo per una passeggiata con il suo pastore australiano Belle o per un pranzo in famiglia. Ecco come la sciatrice azzurra si sta preparando alle Olimpiadi invernali.