17 dicembre 2017

Senza rivali, confermandosi uno dei più forti di tutti i tempi: non ci sono più aggettivi per descrivere la potenza di Marcel Hirscher, che anche sulla Gran Risa si è confermato un vero fenomeno dominando prima e seconda manche, chiudendo con uno strepitoso 2’25”42 che lo ha portato ad alzare le braccia al cielo anche sull’Alta Badia e regalandogli un record: mai nessuno aveva vinto cinque gare di slalom gigante sulla Gran Risa, Alberto Tomba si era fermato a quattro successi. Domina Hirscher, dunque, e alle sue spalle lontano addirittura 1”70 c’è il norvegese Kristoffersen (+1”70) sul secondo gradino del podio, mentre su quello più basso si è piazzato lo slovendo Kranjec (+1”82).



In quarta posizione lo svizzero Justin Murisier (+2”07), in quinta lo statunitense Ted Ligey (+2”23) e in sesta lo svedese Matts Olsson (+2”27). Settimo posto per l’austriaco Manuel Feller (+2”33) mentre in ottava posizione si è piazzato il primo degli italiani, Luca De Aliprandini (+2”50) autore di un’ottima seconda manche. Nono il francese Alexis Pinturault (+2”80) e decimo il norvegese Lef Kristian Nestvold-Haugen (+2”85). Tutti in fila dietro il dominatore assoluto dello sci moderno, quel Marcel Hircher che dopo aver vinto il gigante a Beaver Creek era stato beffato in Val d’Isere da Alexis Pinturault. Oggi l’austriaco, però, ha dimostrato di non avere rivali e la settima Coppa del mondo di fila diventa sempre più raggiungibile.