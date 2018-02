Sci: Cdm, Goggia ancora seconda in discesa, Vonn inarrestabile

4 febbraio 2018

Ultima gara di Coppa del Mondo prima della pausa per le Olimpiadi invernali di Pyeongchang e secondo giorno consecutivo sulla Kandahar, con il punto di partenza che rispetto a ieri viene collocato più in alto per le diverse condizioni meteo. La sfida tra la Vonn e la Goggia si ripropone con l’azzurra in cerca del riscatto, a provare a inserirsi nel duello per il vertice è Tina Weirather che sembra volare, ma l’1’38”04 non basta: quando tocca a Lindsey Vonn il primo posto passa nelle mani della statunitense che migliora di 12 centesimi il tempo dell’atleta del Liechtenstein. È un fulmine anche Sofia Goggia, determinata nel tracciare linee perfette e con gli intertempi che oscillano tra il primato e la seconda beffa consecutiva. Se la Vonn aveva concesso qualcosa in avvio però non può dirsi lo stesso nella parte finale del tracciato, l’azzurra non riesce a tener testa alla campionessa statunitense nelle ultime porte e finisce ancora alle sue spalle con un ritardo di +0”11.



Si arrabbia con se stessa al traguardo Stephanie Venier, che crolla nel finale dopo aver insidiato le prime posizioni per arrivare un passo fuori dal traguardo a +0”37. Male la sua connazionale Cornelia Huetter, che sbaglia a più riprese passando dal terzo posto di ieri a una discesa dalle poche speranze che la relega nelle retrovie. Non riescono a intaccare il podio l’elvetica Michelle Gisin, quinta a +0”57, la norvegese Ragnhild Mowinckel, sesta a +0”65, e l’austriaca Nicole Schmidhofer, settima a +0”87 dopo essere scesa con il pettorale numero uno.



Tra le altre azzurre può sorridere Nicol Delago (+1”01), con una buona discesa pulita che la relega in decima posizione, subito alle spalle di una Viktoria Rebensburg che sulle nevi di casa sembra essere ancora lontana dal top della forma. Dodicesima Nadia Fanchini con un ritardo di +1”35, sedicesima Johanna Schnarf a +1”63 dal primato. Grande paura per Stacey Cook, che esce fuori pista sbattendo violentemente sulle reti di recinzione e costringendo a una lunga interruzione. La statunitense però si alza rassicurando tutti prima di venire portata via per accertamenti.