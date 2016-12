MotoGP, Rossi: "Marquez è lontano, mi concentro su me stesso"

1 settembre 2016

"Questo circuito per me è uno dei più difficili della stagione: lo scorso anno ho vinto ma c'era la pioggia, Marquez e Lorenzo erano più veloci". Estrema onestà e lucidità per Rossi, che domenica a Silverstone non si augura certo un'altra giornata bagnata: "Penso che tutti i piloti preferiscano l'asciutto perché si ha più controllo e ci si diverte di più - dice il Dottore -. Poi è vero, negli ultimi anni sto andando meglio sotto la pioggia, ma mi piacerebbe trovare una giornata di sole".



Il podio a Brno e gli incoraggianti test di lunedì danno nuovo ottimismo a Valentino: "Sono contento perché il nuovo telaio e le modifiche hanno risposto bene. Adesso vedremo se sarà lo stesso anche in gara". Fondamentale per il pilota Yamaha un piazzamento per rosicchiare qualche punto a Marquez: "Il mio svantaggio è davvero largo, il Mondiale forse è già andato o quasi - ammette -. Ora mi concentro gara per gara e poi chissà: darò battaglia fin quando la matematica me lo permette, questo è certo".



Difficilmente sarà un finale di stagione come il precedente: "E' proprio quello che mi ha fregato quest'anno - conclude -. Quando dai così tanto e alla fine perdi è difficile mantenere la concentrazione. Specialmente all'inizio del Mondiale ho sbagliato tanto perchè non avevo la testa sgombra da pensieri. Adesso mancano 7 gare, la maggior parte mi piacciono, darò il massimo e poi vedremo". Si sente tutt'altro che al sicuro Marquez, che non ha intenzione di cambiare il suo atteggiamento nonostante il grande gap: "Controllare la posizione? Non è il mio modo di correre, io scendo in pista sempre per vincere. Poi ovvio, negli ultimi giri è normale fare una valutazione, ma l'approccio alla gara deve essere quello di dare sempre il massimo".



Il pilota della Honda non ha dubbi: "53 punti sono tanti, ma è facile anche perderli - dichiara -. Ora comunque mi trovo alla grande con la moto e questo è fondamentale". Tra i principali candidati alla vittoria c'è pure Jorge Lorenzo: "Questo circuito è perfetto per la Yamaha, con tante curve e cambi di direzioni - sono le sue parole -. Il meteo? Anch'io spero in una gara asciutta".