MotoGP, Pirro al posto di Petrucci sulla Ducati

Ora è ufficiale: non sarà Casey Stoner a sostituire Danilo Petrucci sulla Ducati del team Pramac. In Argentina, infatti, correrà il collaudatore di Borgo Panigale, Michele Pirro , che sarà in pista a Termas de Rio Hondo per la seconda gara della stagione 2016 di MotoGP. Pirro correrà fino al rientro di Petrux, che lunedì è stato nuovamente operato alla mano destra dopo essere stato costretto a saltare la prova inaugurale in Qatar.

Come previsto, insomma, bisognerà attendere ancora un po' per rivedere in gara Stoner, che da quest'anno è tornato in sella alla Desmosedici come collaudatore di lusso. L'australiano proprio durante i recenti test a Losail ha confermato che non era sua intenzione confrontarsi con Rossi e compagni. Se però Petrucci dovesse essere costretto a rimanere fermo anche nel GP del Texas, allora la candidatura di Stoner potrebbe tornare di nuovo forte visto che lo scorso anno si era candidato per sostituire Pedrosa proprio in occasione della prova americana.