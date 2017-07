MotoGP Germania, Marquez padrone al Sachsenring

Lo spettacolo di Assen è presto dimenticato: la pioggia risparmia i piloti e al Sachsenring è un monologo di Marquez. Il padrone di casa Jonas Folger ci prova, si mette all'inseguimento dello spagnolo e per qualche curva riesce anche a stargli davanti, ma alla fine deve accontentarsi di quello che, in ogni caso, è il suo primo podio in carriera in MotoGP. Marc in Germania è semplicemente imprendibile: quinto successo consecutivo nella classe regina (ogni volta con doppietta pole-vittoria), ottavo in assoluto considerando anche Moto2 e 125. Un dominio totale.



Sul podio c'è anche l'altra HRC di Pedrosa, che si becca 11 secondi dal compagno di team togliendosi comunque la soddisfazione di un ritorno tra i primi dopo il disastroso tredicesimo posto di Assen.



Se davanti un pochino ci si annoia, dietro ci pensano Ducati e Yamaha a battagliare e dare spettacolo: Vinales è autore di una rimonta super, che lo porta dall'11° posto fino ai piedi del podio, a conferma di un talento straordinario non sempre accompagnato dalle prestazioni ottimali della sua M1 in questa stagione pazza. Subito dietro il catalano si piazza il compagno di team Valentino Rossi, anche lui bravo a risalire dalla nona casella in griglia e limitare i danni in un weekend che si era ormai capito non essere di quelli facili per la casa di Iwata (Folger a parte).



Dietro il Dottore spuntano gli ottimi Alvaro Bautista, con la prima delle Ducati, e Aleix Espargaro, mentre nel finale scivola fino in ottava posizione l'ormai ex leader della classifica iridata Andrea Dovizioso, con la GP17 e la gomma morbida che lo tradiscono un po' nelle tornate conclusive.



Chiudono la top 10 l'altra Tech 3 di Johann Zarco e la Honda LCR di Crutchlow, mentre spariscono in undicesima e dodicesima posizione le Ducati di Jorge Lorenzo (che come spesso accaduto in questa stagione era partito fortissimo) e Danilo Petrucci, alle prese con grossissimi problemi di usura della gomma posteriore. Finisce con una caduta il weekend nerissimo di Andrea Iannone.



Il motomondiale va ora in vacanza con cinque piloti in poco più di un GP: Marquez torna al comando della classifica iridata con cinque punti su Vinales, sei su Dovizioso, dieci su Rossi e ventisei su Pedrosa.