MotoGP, ecco il casco di Valentino Rossi per il Mugello

2 giugno 2018

Anche quest'anno Valentino Rossi non ha deluso le aspettative dei fan e ha presentato, prima di scendere in pista per le Libere 3 al Mugello, il suo casco in edizione speciale per il Gran Premio d'Italia. Il Dottore, volendo celebrare anche il 2 giugno e la festa della Repubblica, ha optato per un design "patriottico", in cui i simboli tradizionali del sole e della luna, sono stati realizzati con i colori della bandiera italiana e la scritta "Ita". Inoltre, un messaggio di unione: "Viva l'Italia, l'Italia tutta intera"