MotoGP, Dovizioso: "Il feeling con la moto non è ottimo, dobbiamo essere più fluidi" Il forlivese si gioca il Mondiale: "Come velocità siamo là davanti, anche se non al livello di Marquez e Pedrosa"

10 novembre 2017

Weekend decisivo a Valencia, dove domenica si deciderà il Mondiale di MotoGP. Andrea Dovizioso, secondo in classifica a 21 punti da Marquez, sogna l'impresa ma c'è da lavorare: "Il feeling con la mia Ducati non è ottimo e fatico un po' - dice il forlivese dopo la prima giornata di libere -, però come velocità siamo là davanti, anche se non al livello di Marquez e Pedrosa".

Dovizioso è terzo dopo le libere: "Il tempo a fine turno non è male però non basta. C'e' un po' di margine e abbiamo tante cose su cui migliorare, ma dobbiamo essere più fluidi. Per ora ci accontentiamo di essere la' davanti come spunto, ma ci serve fluidita' per avere un passo costante in gara e lo stiamo cercando".



Il miglior tempo di giornata è stato realizzato da Lorenzo: "Siamo li', tra i piu' veloci - dice lo spagnolo -. Abbiamo provato entrambe le mescole, media e morbida. Sara' interessante vedere quale usare in gara. Dobbiamo lavorare nel pomeriggio per domani, la moto ha punti forti e altri deboli. Dobbiamo partire dai punti forti per essere competitivi e migliorare alcuni piccoli dettagli. Il circuito di Valencia mi e' sempre piaciuto, ho molta fiducia e sono contento perche' di volta in volta sto guidando meglio la Ducati".

ROSSI: "UNA GIORNATA DIFFICILE" Valentino Rossi ha chiuso con il morale non troppo alto la prima giornata di prove valenciane. " "E' stata una giornata difficile, specialmente questa mattina, perché non mi sentivo bene con la moto, ma nel pomeriggio siamo migliorati. Alla fine, anche se non è andata benissimo, non era così male perché la mia velocità era abbastanza buona. Qui a Valencia è sempre difficile, perché l'aderenza è molto bassa. Durante tutta la stagione abbiamo sofferto molto in questi tipi di condizioni, quindi abbiamo molto da lavorare", ha detto il pesarese.

VINALES: "NON RIESCO A GUIDARE, CHIEDETE ALLA YAMAHA" Maverick Vinales non e' soddisfatto dopo le prime libere: "Non so cosa succede, dovete chiedere alla Yamaha, io faccio il massimo e pure il team, ma non vedo l'ora di finire il campionato e pensare al prossimo. Il grip e' pure buono, ma lo stesso non riesco a guidare: questo telaio ci ha dato tanti problemi".

MARQUEZ: "LAVORATO PER LA GARA" Sembra sereno e soddisfatto Marc Marquez. "Mi sono sentito veramente bene oggi, abbiamo cercato di lavorare duramente per la gara, con pneumatici usati per trovare il miglior compromesso. Abbiamo provato due differenti configurazioni di setup, una simile a quella che abbiamo usato l'anno scorso e un'altra basata su quella che abbiamo usato di recente. Sono contento della sensazione generale. Il nostro passo di questa mattina è stato buono e nel pomeriggio mi sono sentito bene con il pneumatico posteriore morbido, nonostante un piccolo incidente durante il mio ultimo giro quando stavo spingendo un po' di più. E' stato importante iniziare bene il fine settimana e mi sento bene sulla moto, quindi cercheremo di mantenere questo slancio fino alla domenica", ha detto

