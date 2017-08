MotoGP Austria, Rossi pensa positivo: "Abbiamo un buon passo"

12 agosto 2017

Valentino Rossi non può certo ritenersi soddisfatto del settimo posto in qualifica ottenuto nel Gran Premio d'Austria, ma cerca comunque di guardare agli aspetti positivi: "È stata una giornata piuttosto buona - ha detto il Dottore al termine del Q2 - abbiamo trovato un buon bilanciamento e un buon passo. Avevo il potenziale da prima fila, ma la seconda gomma aveva poco grip, ho provato a spingere ma non ce la facevo".

In ottica gara anche Valentino, come gli altri big, conserva qualche dubbio: "Sono stato veloce sia con la media, sia con la dura, quindi mi aspettavo di più in qualifica, ma come passo andiamo bene, siamo tutti molto vicini. Le gomme? Tutte e tre le opzioni sono spendibili per domenica".



Abbastanza cupo anche Maverick Vinales: "Non è andata benissimo. Quello che posso dire è che oggi abbiamo fatto il massimo e sono contento del quarto posto, domani dovremo partire forte. Facciamo davvero fatica a trovare il set up giusto, a trovare grip e ad avere una buona reazione in accelerazione".