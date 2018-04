Roma: si chiude Gervinho, spunta Umtiti

20 gennaio 2016

Il mercato della Roma dipende dall'addio di Gervinho . L'ivoriano è ormai a un passo dal trasferimento in Cina, al Jangsu Suning, per 13 milioni di euro. Così Walter Sabatini potrà fiondarsi ancora su Perotti ed El Shaarawy , i due esterni che piacciono a Luciano Spalletti. Rebus in difesa: offerti 8 milioni al Real per Nacho , ma ora spunta Umtiti del Lione. Il difensore è l'ultima idea in casa giallorossa. Acerbi rimane l'alternativa.

In uscita c'è Castan, che tornerà in patria in prestito. Così come Gerson, che rifiutando ogni destinazione di prestito in serie A, torna in Brasile e a giugno perdendo lo satus da comunitario, come riporta Il Messaggero.