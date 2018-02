La Roma vuole blindare Florenzi: si tratta per il rinnovo

9 febbraio 2018

La Roma è al lavoro per blindare Alessandro Florenzi, in scadenza di contratto a giugno 2019. L'esterno giallorosso, al momento, guadagna circa due milioni di euro più bonus, ma l'intenzione del club di Pallotta è quella di siglare un nuovo accordo di cinque anni con tanto di sensibile adeguamento del contratto: per il giocatore, come riferito dal Corriere dello Sport, sono pronti 3,5 milioni di euro a stagione.