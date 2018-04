Napoli: Mourinho vuole Higuain al Manchester United

17 marzo 2016

Mourinho sarebbe già al lavoro in vista della sua prossima avventura al Manchester United. Secondo quanto riferito dalla stampa inglese, infatti, il portoghese nei giorni scorsi ha incontrato con il fratello-agente di Higuain, per cui è pronto l'assalto dei Red Devils. Le cifre che circolano fanno girare la testa: 10 milioni di euro all'anno, per cinque anni, offerti all'argentino, mentre per il Napoli si parla di 108 milioni di euro.