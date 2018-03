Napoli, il rinnovo di Sarri e la lista per l'estate: il sogno è Chiesa

21 marzo 2018

In attesa di ratificare il rinnovo di Sarri fino al 2021, la dirigenza del Napoli è al lavoro su più fronti per rinforzare la rosa azzurra. Sul taccuino ci sono diversi nomi, come riporta il Corriere dello Sport. Il primo obiettivo è Torreira della Samp, per il centrocampo un nome mai passato di moda è quello di Denis Suarez. Da sistemare anche la questione portiere, dopo l'addio di Reina: i candidati sono Leno, Perin e Meret. Il grande sogno per il reparto avanzato è quello di Federico Chiesa, per il quale la Fiorentina è pronta a sparare molto alto. Sempre attuale anche il nome di Simone Verdi, dopo il rifiuto dello scorso gennaio. Infine obiettivi anche per il reparto arretrato, per la fascia in particolare: Grimaldo (Benfica), Vrsaljko (Atletico) e Toljan (Borussia Dortmund).

SARRI RINNOVA FINO AL 2021: CLAUSOLA DA 8 MILIONI In settimana ci sarà l'incontro tra Sarri e De Laurentiis per il rinnovo del tecnico, attualmente legato al Napoli fino al 2020 con un ingaggio da 1,7 milioni a stagione. La proposta sul banco è importante e dovrebbe portare ad una stretta di mano in tempi rapidi: Sarri si legherà al Napoli fino al 2021, con un ingaggio migliorato da 3 milioni a stagione. De Laurentiis aumenterà anche la clausola che un club dovrà pagare nel caso in cui volesse prendere Sarri come allenatore: 8 milioni di euro.



I SOGNI DEL MERCATO ESTIVO Lista lunga e di nomi praticamente noti. L'affare più caldo è quello che porta a Torreira della Samp. Abboccamenti che ci sono già stati, Ferrero che sparerà sicuramente alto, attorno ai 40 milioni. Ma affare possibile, con il giovane play (classe '96) che ha voglia di fare il salto in una big. Poi c'è Chiesa, l'altro vero e proprio sogno, costoso (non meno di 40 milioni), giovane (1997) e azzurro: sarebbe il cambio perfetto per Callejon, nonché un volto spendibile a livello di immagine. Certo, l'arrivo di Torreira comporterebbe il sacrificio di uno dei due play in rosa e in tal caso Jorginho ha parecchio mercato, soprattutto in Premier League.



L'elenco è lungo e tocca vecchie conoscenze dei giorni di mercato: Denis Suarez tornerà d'attualità, come spesso accaduto nelle ultime sessioni. Al Barcellona ha poco spazio, Sarri lo ammira e sa che potrebbe essere un jolly alla Zielinski, spendibile sia come mezzala offensiva che come ala.



Un ruolo sicuramente da coprire è quello del portiere, con l'addio di Reina che costringerà ad andare sul mercato in maniera decisa: i candidati sono Leno (Bayer Leverkusen), Perin e Meret. In passato si era fatto il nome di Jeronimo Rulli.



Infine la difesa: da blindare Koulibaly, al quale verrà dato l'assalto da tante big. Se il Napoli riuscirà a resistere, potrà dedicarsi ai terzini, con Grimaldo del Benfica il favorito. Gli altri tenuti d'occhio sono Vrsaljko e Toljan. E occhio allo United, che punta Ghoulam.

















