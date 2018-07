Napoli, Di Maria: scende in campo Ancelotti

18/07/2018

Carlo Ancelotti scende in campo in prima persona per Di Maria. Il tecnico del Napoli ha contattato telefonicamente l'esterno argentino, uscito con le ossa rotte dal Mondiale con la sua Nazionale, per sondarne l'umore e per capire se ci sono i presupposti per un suo arrivo in azzurro. Il principale ostacolo per la riuscita dell'operazione è rappresentata dall'ingaggio del giocatore, che al Psg guadagna 10 milioni di euro fino al 2019.