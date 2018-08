Milan, ufficiale: Kalinic all'Atletico Madrid

09/08/2018

Una stagione orribile, probabilmente la peggiore della sua carriera, culminata con l'esclusione dalla Nazionale a Mondiale in corso. Con tanti rimpianti, Kalinic dice addio al Milan e all'Italia e a 30 anni prova a risollevarsi nella Liga spagnola. La chance è arrivata da Simeone e dal suo Atletico, che hanno scommesso su di lui versando nelle casse del Milan 12 milioni di euro (+2 di bonus). La strada per una maglia da titolare, però, si preannuncia tutta in salito visto che il croato si trova davanti nelle gerarchie due mostri sacri come Griezmann e Diego Costa.



Intanto, André Silva sarebbe a un passo dal Siviglia. Secondo "As", infatti, il Milan avrebbe raggiunto l'accordo con gli spagnoli per il trasferimento in prestito dell'attaccante portoghese.