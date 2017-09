Milan, Raiola: "Non credo nel progetto di Fassone e Mirabelli"

10 settembre 2017

Una giornata complicata per il Milan. Il ko pesante all'Olimpico contro la Lazio, il mea culpa di Montella e Bonucci, la delusione dei tifosi rossoneri espressa via social così come la pungente ironia dei supporter avversari. A tutto questo, in serata, si è aggiunto poi anche l'affondo di Mino Raiola, il potente agente di Gigio Donnarumma.



Dopo la querelle sul rinnovo contrattuale del portiere rossonero, la firma sul contratto non ha evidentemente portato a una riappacificazione tra le parti. Anzi. E così, dopo le parole di fuoco di qualche giorno fa del ds rossonero Mirabelli all'indirizzo proprio di Raiola, ecco la replica dello stesso procuratore: "Non ho nulla di personale contro Fassone e Mirabelli - ha dichiarato in un'intervista alla Rai - ma il problema è che io non credo nel loro progetto". Così, senza mezzi termini. Preludio, probabilmente, a una nuova stagione di botta e risposta pungenti.