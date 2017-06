Roma-Zenit: fumata nera per Manolas

22 giugno 2017

Dopo aver contattato nei giorni scorsi l'entourage di Manolas e garantito al giocatore un contratto da 4 milioni a stagione, lo Zenit dunque ora dovrà fare i conti con i giallorossi per perfezionare il trasferimento. Al momento si registra una distanza ancora consistente tra domanda e offerta per ilc ertellino del greco e, per ora, tutto resta in stand-by.



Per il mercato in entrata, ad ogni modo in casa Roma i nomi per la difesa sono quelli di Lemos del Las Palmas, classe 1995, e dell'argentino Foyth, reduce dal Mondiale Under 20. Per quest'ultimo, secondo i media sudamericani, la Roma avrebbe avanzato un'offerta ufficiale di 6,5 milioni all'Estudiantes.