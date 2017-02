Premier, Conte progetta un Chelsea da Champions: in attacco Lukaku e Morata

8 febbraio 2017

Antonio Conte pensa al titolo in Premier e prongetta un Chelsea da Champions. E, soprattutto, non ha intenzione di tornare in Italia. L'ex ct, scrivono infatti i tabloid britannici, vuole Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Everton, capocannoniere in Inghilterra, è in cima alla lista dei desideri del tecnico italiano per la prossima stagione, quando il suo Chelsea dovrà fare a meno di Diego Costa. Ma nel mirino c'è anche Morata, in uscita dal Real Madrid.