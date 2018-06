Morata-Juve, il flirt va avanti: "Per ora non so nulla, ma vediamo..."

4 giugno 2018

Alvaro Morata e il ritorno alla Juventus. L'ipotesi, sul tavolo da ormai diverse settimane, diventa più probabile ogni giorno che passa. Dopo l'incontro con il ds bianconero Fabio Paratici, spagnolo è a Torino in vacanza con la moglie Alice. "Siamo qui per partecipare a una festa di compleanno - ha precisato Morata -. La Juve? Vediamo, per ora non so nulla del mio futuro. Chelsea o Atletico? In questo momento penso soltanto alle vacanze".