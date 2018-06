Juventus, Morata in giro per Torino e Higuain valuta l'addio

3 giugno 2018

Morata fa sognare i tifosi della Juventus . E' bastato avvistarlo in giro per Torino , accompagnato dalla moglie Alice Campello , per far nascere voci su voci di un suo possibile ritorno alla corte di Massimiliano Allegri. Alcuni sostenitori bianconeri lo hanno immortalato nei loro selfie, invitandolo a tornare alla Juve. Beppe Marotta e Fabio Paratici sono al lavoro con il Chelsea da settimane. Non sarà facile. In uscita, invece, Higuain medita l'addio: il giocatore preferirebbe l'Atletico Madrid.

Il Chelsea sta ancora cercando il successore di Antonio Conte, comunque non ancora ufficialmente esonerato, ed è per questo che il suo mercato va a rilento. L'affare Morata è bloccato per questo motivo. Così come la trattativa per portare a Londra Higuain. L'argentino piace al Psg e ora è spuntato l'Atletico Madrid. Davanti a un'offerta da 60 milioni di euro la Juventus lo lascerebbe partire.



Nel frattempo, la Juventus non molla Milinkovic, il centrocampista della Lazio. Il serbo piace a mezza Europa, ma Claudio Lotito vuole oltre 100 milioni di euro. I bianconeri per arrivare al biancoceleste potrebbero cedere qualche giocatore e ricavare un tesoretto per investirlo proprio su Milinkovic. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nomi sono tanti: da Higuain a Benatia, passando per Alex Sandro e Pjaca.