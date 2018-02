La Fifa rivoluziona il calciomercato: verso l'addio alla sessione di gennaio

16 febbraio 2018

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, vuole rivoluzionare il calciomercato. L'idea principale del numero uno del calcio mondiale è quella di cancellare la "finestra" invernale. Infantino, intervistato da l'Equipe, intende anche mettere un limite alle commissioni per agenti e intermediari, introducendo il tetto salariale per i calciatori, da calcolare in base agli incassi dei club. Si tratterebbe, quindi, di una vera e prorpia rivoluzione.