La carica dei parametri zero: Wilshere e i suoi fratelli

25/06/2018

L'estate è appena cominciata ma il calciomercato è già entrato nel vivo. Non solo spese folli, ma anche affari low cost che danno respiro alle casse societarie. In giro per l'Europa (Italia compresa) ci sono almeno 5 giocatori in scadenza che possono tornare utili: da Wilshere (Arsenal) a Fellaini (Manchester United), passando per Badelj (Fiorentina), Bernard (Shakhtar Donetsk) fino al 22enne centrocampista dello Schalke 04 Max Meyer.

1- JACK WILSHERE A guidare un'ipotetica Top 5 c'è sicuramente Wilshere che dal 1° luglio non sarà più legato all'Arsenal. L'arrivo di Unai Emery al posto di Wenger non ha cambiato la situazione e il 26enne centrocampista inglese, scottato per l'esclusione dal Mondiale, è alla ricerca di una nuova squadra. Nelle ultime ore i suoi agenti lo avrebbero riproposto alla Juventus, ma le richieste di un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione, avrebbero raffreddato il già tiepido entusiasmo di Marotta. Più probabile che la sua carriera prosegua in Premier, anche se finora nessun club di alto livello si è fatto avanti: Wolverhampton e Crystal Palace hanno chiesto informazioni, sullo sfondo c'è anche il West Ham

2- MAROUANE FELLAINI Sarà lontano da Manchester sponda United il futuro di Marouane Fellaini. Il 30enne centrocampista belga, impegnato nei Mondiali di Russia, non ha trovato l'accordo per il rinnovo ed è libero di cercarsi un'altra squadra. Nel recente passato è stato accostato al Milan, che però ha fatto marcia indietro una volta che si è sentito chiedere un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione. Il belga di origini marocchine ha parecchi estimatori in Turchia (il Besiktas in particolare), ma potrebbe anche continuare a giocare in Premier, più precisamente a Londra con la maglia dell'Arsenal.

3- BERNARD Dopo 5 stagioni allo Shakhtar, 5 giorni fa Bernard ha dato l'addio al club ucraino annunciando di non voler rinnovare il contratto in scadenza a fine giugno. Brasiliano, ma con il passaporto spagnolo, il 25enne trequartista è una ghiotta occasione a parametro zero. Gli agenti lo avevano offerto a Inter e Milan che ci avevano fatto un pensierino settimane fa, ma poi hanno mollato il colpo. Anche la Lazio ha chiesto informazioni, ma non c'è stato alcun affondo serio. Premier e Liga le destinazioni più probabili

4- MILAN BADELJ Dopo 4 stagioni a Firenze, le strade di Milan Badelj e della Fiorentina si separano. Il centrocampista croato era già da un paio di stagioni che voleva cambiare aria, ma alla fine è sempre rimasto fedele alla Viola. Il suo futuro, però, potrebbe essere sempre in Italia: Milan e Napoli lo seguono con grande interesse. All'estero, invece, piace allo Zenit San Pietroburgo.

5 - MAX MEYER E' finita nel peggiore dei modi l'avventura di Max Meyer allo Schalke, club che lo ha allevato nelle giovanili e lo ha fatto esordire in prima squadra. Il 22enne centrocampista è stato messo fuori rosa a fine aprile per aver pesantemente attaccato il direttore sportivo Christian Heidel. Il Milan ci sta facendo più che un pensierino, ma si è sentito sparare dall'intermediario italiano una richiesta di 4,5 mln a stagioni oltre alle commissioni. Richieste alte per il nostro campionato, una montagna di euro che Liverpool e Arsenal non avrebbero problemi a soddisfare.

