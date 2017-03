IL LIVEPOOL PENSA A JAMES RODRIGUEZ

26 marzo 2017

Secondo quanto riferito dal Daily Mirror, il Liverpool è pronto a farsi avanti con il Real Madrid per James Rodriguez, in uscita dai blancos. Il colombiano non riesce a trovare molto spazio con Zidane è potrebbe dunque partire a fine stagione, ma il presidente Perez non è intenzionato a fare sconti e valuta il giocatore circa 70 milioni di euro.