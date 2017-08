Chelsea: Conte accontentato, arriva Oxlade-Chamberlain

28 agosto 2017

Il Chelsea vuole accontentare Antonio Conte che si è lamentato di avere la rosa troppo corta per affrontare tutte le competizioni. Il club di Abramovich avrebbe trovato l'accordo con l'Arsenal per Oxlade-Chamberlain. Le due società avrebbe trovato l'intesa per il trasferimento in 'Blues' dell'esterno offensivo per una cifra di circa 38 milioni di euro. Il calciatore potrebbe sostenere le visite mediche direttamente in Nazionale.