Lazio, de Vrij: "Spiace andare via così"

20 febbraio 2018

Il giorno dopo che il ds Igli Tare ha annunciato il mancato rinnovo del contratto e l'addio a fine stagione alla Lazio, Stefan de Vrij ha voluto chiarire la vicenda con un post. "Capisco molto bene la delusione dei Laziali e mi fa male andare via in questo modo - ha scritto il difensore olandese - A volte bisogna uscire dalla propria comfort zone per poter raggiungere gli obiettivi desiderati. Darò il massimo fino alla fine".