Lione, Aulas: "La Juve ci ha chiesto Lacazette ma a gennaio non parte"

10 gennaio 2017

La Juve guarda al Lione non solo per Tolisso. "Ci hanno offerto fino a 70 milioni per Lacazette , dopo i 40 che aveva offerto il West Ham l'anno scorso. E tra i club interessati c'è anche la Juventus", ha ammesso il presidente del Lione Aulas a 'Radio Rmc' - Abbiamo avuto dei contatti con la Juve, ma preferiamo non cederlo a gennaio. Non abbiamo ancora preso alcun accordo per l'estate, ma sicuramente torneranno alla carica, sia ora che a giugno".

E ancora Aulas: "Ci stanno arrivando diverse offerte per almeno sei o sette giocatori. Ma, per noi, al momento Lacazette è fondamentale". E dalla Germania arriva una doccia fredda per quanto riguarda Kolasinac, il terzino dello Schalke 04, che i bianconeri hanno messo nel mirino per sostituire il partente Evra già in questa sessione di mercato: "Non ci sono possibilità per un trasferimento adesso - ha detto il ds del club tedesco Christian Heidel a 'Kicker' - Non escludo che ci sia una trattativa tra lui e la Juve ma non c'è nessuna novità su un trasferimento adesso", ha ribadito.