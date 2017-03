Juve, l'infortunio di Pjaca cambia il mercato offensivo

30 marzo 2017

L' infortunio di Pjaca ha messo nei guai Allegri, non solo per questa volata finale. L'attaccante croato, infatti, tornerà quando la prossima stagione sarà abbondantemente iniziata e, come insegna Marchisio, ci vorrà molto tempo prirma che sia al 100%. Così, in estate la Juve dovrà per forza di cose rinforzare il reparto offensivo. Se inizialmente si pensava solo a Bernardeschi, adesso servirà un altro nome: Sanchez, Williams e Asensio in lista.

Ma andiamo con ordine. Lo stop di Pjaca convincerà ancora di più Marotta e Paratici a puntare tutto su Federico Bernardeschi. A Torino sono pronti a fare follie per l'esterno viola, che la Fiorentina sta cercando di blindare. Comunque vada il prolungamento di un contratto in scadenza nel 2019, la Juve vuole muoversi in fretta, pronta a pagare anche una eventuale clausola rescissoria. Bernardeschi a questo punto, però, non basterà più.



Si cercherà un'altra punta che possa essere subito protagonista. E Alexis Sanchez farebbe proprio al caso dei bianconeri. Il cileno non è contento all'Arsenal e come ha detto lui stesso, vorrebbe una squadra "dalla mentalità vincente". Attorno all'ex Udinese ronzano in tanti, anche perché andrà in scadenza nel 2018. La Juve è interessata da parecchio tempo e potrebbe contare sul desiderio di Sanchez di tornare in Italia. Altrimenti c'è la strada che porta a due giovani spagnoli, recentemente visionati da Paratici con la loro Under 21 a Roma. Inaki Williams dell'Athletic Bilbao e Marco Asensio del Real Madrid. Il primo ha tuttavia una clausola da 50 milioni che lo rendo meno appetibile. Asensio, invece, potrebbe ripetere la strada di Morata visto che a Madrid ha poco spazio e Zidane vedrebbe di buon occhio un'esperienza all'estero per farlo crescere.