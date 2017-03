Pjaca, rottura di un legamento: stagione finita

29 marzo 2017

An MRI has revealed an ACL tear in Pjaca's knee after an injury sustained vs Estonia. @marko_pjaca20 , good luck with recovery! #BeStrong

Nel comunicato si precisa che "Pjaca sarà costretto a una lunga assenza e gli auguriamo un recupero di successo". L'attaccante juventino si è infortunato da solo, nel tentativo di intercettare il pallone, al 65' della partita. Subito si era portato le mani sul volto, presagendo la gravità dell'infortunio. Era uscito in barella e già in tarda serata dal clan della Nazionale croata era emersa la preoccupazione per quel ko, le immagini tivu avevano evidenziato una torsione anomala del ginocchio.



Si tratta del secondo grave infortunio per Pjaca, in questa stagione, sempre in nazionale. A ottobre un'infrazione al perone lo tenne lontano dal terreno di gioco fino a gennaio. Al termine del match amichevole con l'Estonia, era stato il compagno di nazionale Perisic a dare la colpa alle pessime condizioni del terreno di gioco, attaccando anche Davor Suker per la scelta dell'amichevole: "L'infortunio a Marko fa più male della brutta sconfitta. Purtroppo il campo su cui abbiamo giocato non era assolutamente adatto a calciatori professionisti. Che senso ha giocare qui? Il signor Suker deve scegliere meglio gli avversari e le condizioni migliori per una partita come questa perché possiamo solo perdere qualcuno. Sappiamo tutti perché: il terreno era orribile, criminale".