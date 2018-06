Juve, Cancelo pagato in tre anni: mercoledì le visite. Godin con la clausola, pressing per Martial

25/06/2018

Ormai è solo questione di ore: la Juventus sta per annunciare l'acquisto di João Cancelo . Il laterale destro portoghese, 24 anni, dopo un'ottima stagione all'Inter, passa ai campioni d'Italia per 40 milioni di euro e, di fatto, andrà a sostituire Stephan Lichtsteiner (ben dieci anni in più) nello scacchiere difensivo di Max Allegri. La Juve verserà la cifra chiesta dal Valencia in tre rate : la prima da 15-17 milioni. Il calciatore, al momento in vacanza, è atteso a Torino martedì, con le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà alla Juve fino al 2023 fissate per mercoledì .

In pressing per Godìn - La Juve, in difesa, non si fermerà a Cancelo (oltre agli arrivi già pianificati da tempo di Caldara e Spinazzola). Il nome su cui punta forte la coppia Marotta-Paratici è quello di Diego Godìn, 32 anni, tutta esperienza e classe. Colonna dell'Atletico Madrid di Simeone negli ultimi otto anni, con il contratto in scadenza nel 2019, ha una clausola rescissoria di 20 milioni che la Juventus intende sfruttare per regalarsi la spalla ideale di Giorgio Chiellini. Prima, però, bisognerà cedere Benatia, sempre richiesto dal Marsiglia di Garcia. Attenzione anche alla possibile cessione di Daniele Rugani: il Chelsea lo vuole e ha offerto 30 milioni. Non bastano: Maraotta ne vuole 40. In caso di partenza dell'ex empolese, i bianconeri chiuderebbero per Matthijs de Ligt, 18enne di dell'Ajax ma già nel giro della Nazionale olandese.



In Gb: "Juve, è fatta per Martial" - Intanto, dall'Inghilterra è giunta una vera e propria "bomba". Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, infatti, la Juventus è vicinissima a Anthony Martial. I bianconeri avrebbero raggiunto un accordo con il Manchester United sulla base di 90 milioni di euro e ora starebbero discutendo con il calciatore per quanto riguarda la durata del contratto e l'ingaggio.